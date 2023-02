Les 4 travaux maison à ne pas prendre à la légère

Travaux avant l’hiver

Entretien portes et fenêtres de la maison

Les matériaux fragiles

Travaux Avant l’été : réfection de toiture

Chacun de nous souhaite avoir une demeure bien entretenue. Cela demande quelques travaux et il existe vraiment des tâches à ne pas négliger pour arriver à cette fin selon les conseils d'un artisan rénovation de Foix (Ariège).Chaque année, l’hiver arrive à grands pas. Les flambées de cheminée conviviales et l’allumage de chaudière, sont toujours nos pratiques pendant cette saison. Avant de se réchauffer, ilTout cela à titre de précaution et de sécurité pour être en conformité à la réglementation. Sachant que la fumée de la cheminée dépose du goudron très inflammable sur le conduit, c’est pourquoi on a besoin de les ramoner étant donné que les feux de cheminée sont l’une des principales causes des incendies. Cette opération se trouve aussi comme une prévention d’intoxications. Sans oublier l’économie de combustibles réalisée. Enfin, il serait sage de vérifier la qualité de l’isolement de sa maison pour être fin prêt pour l’hiver :serait donc utile.... Les entretenir devra être une habitude, au minimum chaque mois. Pour les portes et fenêtres en bois, ce geste évite les craquements, quant aux portes et fenêtres en PVC c’est juste pour éluder les rouages. Pour ces derniers, il existe le film de protection sur les profilés de menuiserie qui devient rigide et difficile à enlever avec le temps ainsi que le coup de soleil; donc il faut tout de suite l’ôter le temps qu’on a fini de poser les portes et fenêtres. Puis, quelques nettoyages suffisent pour garder l’éclat et la splendeur de nos portes et fenêtres.Le bois est un matériau noble qui apporte élégance et sublimité à notre maison en guise de matériau de construction de nos portes et fenêtres. C’est aussi un des matériaux les plus fragiles et qui demandent beaucoup de vigilance. Il suffit de bien choisir les produits d’entretien adéquat selon les caractéristiques du bois s’il s’agit du pain, du palissandre, etc.… Ou s’il s’agit d’une porte en bois laqué, en bois vernis ou en bois ciré.qui conviennent le mieux pour le type de travaux déterminé.La toiture est souvent victime des mousses, des lichens ou algues, c’est pour cela qu’un léger nettoyage annuel s’impose. Pour la purification, il est juste déconseillé la pratique de l’eau de javel si cette toiture est en tuile. Il faut penser également à couper toutes les branches d’arbres qui surplombent le toit. Pour plus de détails, voir cet article!Tant qu’on y est, il est noté de ne pas oublier les gouttières; juste pour débarrasser les gros corps tels que les feuilles mortes, les branches d’arbres qui pourront bloquer la conduite.